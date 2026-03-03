Gasolina, gas, transporte... Así afectará a nuestro bolsillo la guerra en Irán: "El impacto en la factura de luz sí será limitado"

Los detalles El conflicto en Irán va a tener consecuencias en el precio, por ejemplo, de los vuelos o de la luz, aunque lo que más rápido vamos a notar va a ser el impacto que va a tener en la gasolina.

La guerra en Irán que se ha iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel, va a tener un impacto en nuestro día a día. Uno de los aspectos que más rápido vamos a notar va a ser el precio de la gasolina, y es que nos va a costar más llenar el depósito de nuestro vehículo.

De momento, la patronal de las gasolineras ya han informado de que les está costando más comprar los combustibles. "Nuestros precios de compra se disparan. El gasóleo en los dos últimos días lleva una subida acumulada de más de 20 céntimos por litro", ha explicado Nacho Rabadán, directo general de la Confederación de Estaciones de Servicio (CEEES).

Por tanto, el efecto de este aumento para nosotros será inmediato. Como mucho, en dos días nos costará entre cinco y 10 céntimos más el litro de gasolina. UN aumento que también hará que sea más caro ¡el transporte de mercancías por carretera.

Además de en la gasolina, los efectos de la guerra también va a tener consecuencias en el precio de los vuelos, sobre todo para los billetes entre Europa y Asia. El cierre de los aeropuertos y del espacio aéreo de Oriente Medio tiene dos consecuencias: menos oferta y rutas alternativas más largas y, por tanto, más caras.

Por otro lado, la luz será otra de las facturas que nos va a costar más por esta guerra por el incremento del precio del gas. Sin embargo, el impacto será limitado gracias al peso de las energías renovables en nuestro mix energético. En 2025, el gas apenas representó el 16% de toda la energía que se generó.

Por último, y quizás lo que más tardemos en notar, será el incremento del precio de todo lo que nos llega por barco, lo que compramos por ejemplo a China.

Las navieras aseguran que el precio de los seguros va a subir en la ruta que hacen normalmente por el Canal de Suez por su cercanía con Irán. Así que muchas harán un rodeo por África, lo que supone14 días más de viaje que acabará notándose en el precio de lo que transportan.

Lo cierto es que, tras el estallido de esta guerra, la economía mundial está aguantando la respiración mirando a Irán. El petróleo se ha disparado hasta los 84 dólares. El gas en Europa se ha encarecido un 28% y el Ibex 35 ha vuelto a desplomarse otro 4%.

Unos datos que reflejan el miedo a una escalada. Pese a todo, los economistas creen que a corto plazo el impacto en nuestros bolsillos no va a ser tan doloroso como en la guerra de Ucrania.

