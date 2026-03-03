Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y Grecia cuatro cazas tras el ataque de Irán a la base británica

Un soldado en la puerta principal de la base RAF Akrotiri del Reino Unido en Chipre.

Mientras tanto... Reino Unido evalúa si enviar un buque de guerra equipado con sistemas de defensa aérea para proteger la base.

Francia planea enviar sistemas antimisiles y antidrones a Chipre tras un ataque con drones a una base aérea británica en la isla. Grecia también se comprometió a defender al estado mediterráneo. El ataque del lunes a la RAF Akrotiri, considerado territorio británico soberano, provocó la evacuación de cientos de personas. Francia, coordinándose con socios regionales, enviará una fragata y sistemas de defensa. El dron atacante, de fabricación iraní, fue atribuido al grupo Hizbulá. Grecia envió aviones y fragatas, mientras que Reino Unido evalúa enviar un buque de guerra para proteger la base. Chipre ha modernizado su defensa aérea con el sistema Barak MX.

Francia planea enviar sistemas antimisiles y antidrones a Chipre después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada con drones, según informaron el martes funcionarios chipriotas a 'Reuters', mientras Grecia se comprometió a defender al pequeño estado mediterráneo.

Las expresiones de apoyo a Chipre, que cuenta con una capacidad de defensa modesta y carece de fuerza aérea propiamente dicha, se produjeron tras el ataque del lunes a la RAF Akrotiri.

Aunque la base se considera territorio británico soberano, se encuentra cerca de zonas pobladas por chipriotas, lo que provocó la evacuación de cientos de personas, ya que el país de la UE se vio inesperadamente involucrado en la crisis tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en toda la región.

Francia enviará sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, según declaró el portavoz del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmando informes publicados previamente por la agencia estatal de noticias 'CNA'. El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó su intención al presidente chipriota, Nikos Christodoulides, la madrugada del martes.

En París, el Estado Mayor Conjunto del ejército francés afirmó estar evaluando constantemente la situación. "Las fuerzas armadas francesas están actuando en coordinación con nuestros socios regionales con el fin de contribuir a la estabilidad de la región, en particular en el marco de los acuerdos de defensa vigentes", declaró a 'Reuters'.

Las autoridades chipriotas afirmaron que un dron Shahed, de fabricación iraní, que causó daños limitados en la pista de la RAF Akrotiri, evadió el radar al volar a baja altitud, y que probablemente fue disparado por el grupo militante Hizbulá, respaldado por Irán, desde el Líbano. Otros dos drones también fueron interceptados el lunes.

Reino Unido evalúa sus opciones

Posteriormente, Grecia envió cuatro aviones de combate F-16 a la isla. Dos fragatas, una de ellas equipada con su sistema de interferencia antidrones Centauros, también navegaban hacia Chipre. Gran Bretaña evalúa si enviar un buque de guerra equipado con sistemas de defensa aérea para proteger la base, según declaró el martes una fuente cercana al asunto.

Centauros, desplegado con éxito contra rebeldes hutíes que atacan rutas marítimas frente a Yemen, puede detectar e incapacitar drones que vuelan a baja altura, incluso aquellos que rozan el terreno o la superficie del mar.

"Grecia está presente y seguirá estando presente para ayudar en todo lo posible a la defensa de la República de Chipre", declaró el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, durante una visita a Nicosia el martes.

Chipre, que antes dependía en gran medida de Rusia, solía centrar sus modestas capacidades de defensa en la protección territorial. Entre sus recientes modernizaciones se incluye la adquisición del sistema de defensa aérea Barak MX para reforzar la cobertura aérea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.