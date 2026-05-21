"No debería salir de nuevo": Aprilia critica la salida de Pedro Acosta en Montmeló tras el accidente

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha rechazado el hecho de que el piloto español hubiese podido volver a correr la carrera tras provocar el choque con Álex Márquez.

Los accidentes del GP de Cataluña siguen trayendo cola, días después de las graves caídas de Álex Márquez y Johann Zarco. A pesar de que ambos se encuentran a salvo con ciertas lesiones de gravedad, las críticas a la gestión de la carrera no cesan.

El último en pronunciarse sobre la catástrofe vivida en Montmeló ha sido Massimo Rivola, jefe de Aprilia. En concreto, el directivo de Noale ha dirigido su crítica hacia Pedro Acosta por ser el supuesto causante del primer accidente de la carrera.

Aunque el motivo del impacto de la moto de Álex Márquez sobre la de Acosta fue un fallo electrónico de la KTM, la cual redujo su velocidad en recta, en Aprilia han atacado al piloto murciano.

"Son fenómenos que arriesgan la vida en cada curva; lo olvidamos. Deberíamos dar más valor a lo que hacen estos chicos. Deportivamente, sin embargo, creo que algunas cosas deberían revisarse. Acosta, de hecho, causó la bandera roja", ha señalado Rivola en declaraciones a 'Sky Sports Italia'.

A su vez, el directivo italiano ha asegurado que el piloto español no debería haber vuelto a pista después de causar el accidente. "Creo que para un piloto que, incluso por una razón fuera de su control como un problema técnico, ha causado una bandera roja, no debería tener la oportunidad de salir de nuevo", añade Rivola.

Por último, pese a que las declaraciones del jefe de Aprilia parecen acusar al 'Tiburón de Mazarrón', este ha querido rebajar su tono señalando que el choque con Álex era "inevitable"."No tengo nada en contra de Pedro, Dios no lo quiera. El accidente de Álex, en ese momento, era inevitable", sentencia el italiano.

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