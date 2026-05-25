"Es mi héroe en MotoGP"

¿Marc Márquez o Valentino Rossi? Un piloto de MotoGP dicta sentencia

Brad Binder, compañero de Pedro Acosta en KTM, ha elegido entre las dos leyendas de MotoGP.

Valentino Rossi y Marc Márquez

Después de que el año pasado Marc Márquez empatara a títulos con Valentino Rossi, el debate sobre quién es mejor se ha acrecentado aún más si cabe.

Sobre ello le han preguntado a Brad Binder, piloto de KTM, durante una entrevista en 'Moto.it', y el sudafricano no ha dudado.

"Para mí, desde que era niño, Rossi ha sido el número uno. Es el rey de MotoGP a mis ojos", ha arrancado.

A pesar de que el debate entre ambos esté marcado por la patada de Rossi a Márquez en Malasia 2025, el compañero de Pedro Acosta no le reprocha nada a su ídolo.

"Creo que todo lo que Rossi ha hecho era la forma correcta de hacerlo. Es mi héroe en MotoGP2, ha señalado Binder.

"Es realmente difícil comparar a los dos. Ambos son pilotos extraordinarios, cada uno con sus puntos fuertes, pero Valentino es Valentino", ha zanjado.

