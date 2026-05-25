"Es mi héroe en MotoGP"
¿Marc Márquez o Valentino Rossi? Un piloto de MotoGP dicta sentencia
Brad Binder, compañero de Pedro Acosta en KTM, ha elegido entre las dos leyendas de MotoGP.
Después de que el año pasado Marc Márquez empatara a títulos con Valentino Rossi, el debate sobre quién es mejor se ha acrecentado aún más si cabe.
Sobre ello le han preguntado a Brad Binder, piloto de KTM, durante una entrevista en 'Moto.it', y el sudafricano no ha dudado.
"Para mí, desde que era niño, Rossi ha sido el número uno. Es el rey de MotoGP a mis ojos", ha arrancado.
A pesar de que el debate entre ambos esté marcado por la patada de Rossi a Márquez en Malasia 2025, el compañero de Pedro Acosta no le reprocha nada a su ídolo.
"Creo que todo lo que Rossi ha hecho era la forma correcta de hacerlo. Es mi héroe en MotoGP2, ha señalado Binder.
"Es realmente difícil comparar a los dos. Ambos son pilotos extraordinarios, cada uno con sus puntos fuertes, pero Valentino es Valentino", ha zanjado.