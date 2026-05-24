Tremendo elogio de Ducati a Márquez: "Hace cosas inalcanzables para los demás"

Gigi Dall'Igna, jefe de la escudería italiana, habla sobre el piloto español mientras este sigue recuperándose de su lesión. El directivo no duda de las posibilidades de Marc cuando se recupere.

Marc Márquez sufrió una dura caída en el pasado GP de Francia. El piloto de Cervera se fracturó el quinto metatarsiano de su pie derecho y tuvo que perderse el resto del fin de semana en Le Mans para pasar por quirófano.

Aunque Marc no solo se perdió la mayor parte de la cita en el circuito francés, sino que tampoco pudo correr en el GP de Catalunya. Una situación que se une a una temporada en la que el piloto español no estaba a su mejor nivel, con solo dos victorias en la sprint de Jerez y en la de Brasil.

A pesar de este rendimiento, nadie duda de Márquez. No sería la primera vez que el piloto catalán vuelve de lesión y se impone por encima de los demás, algo que sabe muy bien Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, quien ha elogiado al vigente campeón del mundo.

"Hace cosas inalcanzables para los demás. Es una persona fantástica, capaz de motivar a todo el mundo y de la que se puede aprender muchísimo", comentó Dall'Igna, según recoge 'Motosan'.

La gran incógnita ahora es saber cuándo volverá a subirse a la Ducati Marc. La próxima parada del calendario de MotoGP será Mugello del 29 al 31 de mayo y en caso de que Márquez vuelva en esa fecha, se encontraría a 85 puntos del liderato en el Mundial.