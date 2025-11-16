La emocionante pelea entre Álex Márquez y Acosta en el Gran Premio de Valencia

El murciano y el ilerdense lucharon al límite por el tercer puesto en mitad de la carrera. Pedro terminó imponiéndose tras varias vueltas muy intensas.

Álex Márquez y Pedro Acosta eran dos de los favoritos para llevarse la victoria en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Ninguno de los dos cruzó la línea de meta en primer lugar pero sí que dejaron un gran espectáculo sobre la pista.

Acosta robaba cuarto y justo delante tenía al de Gresini. Álex, que sufrió mucho para tener un ritmo competitivo, aguantó la posición ante las acometidas del 'Tiburón de Mazarrón'. Más de tres vueltas le llevó a Acosta poder superar a un Álex que terminó en sexto lugar.

Aún así, ambos dejaron una gran pelea en la que, en ese justo momento, estaba en juego el podio. Por desgracia para ambos, Fabio Di Giannatonio terminó adelantándoles para subirse al podio del circuito Ricardo Tormo.

Álex no tenía nada en juego pero Acosta aún podía conseguir el cuarto lugar en el mundial. El murciano lo ha terminado consiguiendo gracias a su resultado y al abandono de 'Pecco' Bagnaia, que tuvo que retirarse tras una caída al comienzo de la carrera.