La apuesta de Lorenzo con Pedro Acosta como protagonista: "Si gana Maverick Viñales..."

El nuevo preparador de Maverick Viñales está convencido de que va a ser el líder de KTM en el mundial de MotoGP de 2026.

Jorge Lorenzo ya trabaja como preparador de Maverick Viñales y le ve capaz de ser la sorpresa en el próximo mundial. Está convencido de que será el líder de KTM por delante de Pedro Acosta, y también cree que puede estar entre los mejores. Dice que es el mejor Viñales que se ha visto nunca en MotoGP.

Y en sus redes sociales ha publicado un divertido vídeo en el que hace una apuesta con el representante de Pedro Acosta, Albert Valera.

Lorenzo asegura que le pagará una cena después de cada Gran Premio cuando Viñales quede por delante de Acosta en el fin de semana.

"Si gana Maverick, pago yo la cena. Si gana Pedro, pagas tu la cena", le reta el tres veces campeón del MotoGP. Y Valera, por supuesto, acepta el reto.

Será una lucha muy intensa la de KTM si Viñales es capaz de dar su mejor nivel y si Pedro puede pelear por las posiciones altas de la parrilla. Y si la moto ha progresado como se espera, no se les descarta a ambos luchando por cosas importantes en este 2026.