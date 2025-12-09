Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años

Los detalles En septiembre, el músico anunció un parón de su gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Con un disco recién editado, 'Joven y arrogante, Martínez no ha conseguido superar el agresivo cáncer de páncreas que ha terminado con su vida.

Jorge Martínez, conocido como Jorge Ilegal, falleció a los 70 años tras luchar contra un agresivo cáncer de páncreas. Fundador de la banda Ilegales, cambió el rumbo de la música en España con su actitud desafiante y su estilo inconfundible. Desde finales de los 70, Ilegales se erigió como un símbolo de la escena cultural asturiana, destacando por su macarrismo y arrogancia. Martínez, con su imponente presencia, se convirtió en un icono del rock español, famoso por su profesionalismo y sensibilidad en las letras. A pesar de su éxito, mantuvo costumbres sencillas, componiendo en soledad y cultivando pasiones de infancia. Su legado perdura como un referente de autenticidad y rebeldía.

Cambió el rumbo de la música en España con una actitud que, incluso imitándola, nos habría quedado grandes a todos. Y no es de extrañar que adoptase como apellido el nombre de su banda, porque nunca a nadie estar fuera de la ley durante siete décadas le sentó tan bien.

Jorge Martínez, más conocido como Jorge Ilegal, ha muerto a los 70 años. En septiembre, el músico anunció un parón de su gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Con un disco recién editado, 'Joven y arrogante, Martínez no ha conseguido superar el agresivo cáncer de páncreas que ha terminado con su vida.

A finales de los 70, Ilegales se convirtió en la cristalización de la agitada escena cultural asturiana y Jorge en un monumento a aquellos Tiempos salvajes, que rezaba la primera canción del primer álbum del grupo.

Su metro noventa, chaqueta de cuero y cabeza afeitada, fueron un estandarte del macarrismo y la arrogancia que destilaron en cada concierto. La leyenda de Ilegales se consagró entre peleas con el público, bandas teloneras, periodistas y cualquiera que se cruzase en el camino de sus tres miembros.

En una archiconocida actuación en directo en los 80, podemos ver a Martínez mirando directamente a cámara para espetar aquel "señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal" que se convirtió en un mantra para sus seguidores. Una mueca a sus entonces compañeros de profesión, dibujando con cal una línea divisoria entre lo que ocurría en el mundo de la música de la movida y la hoja de ruta de la banda.

Ilegales nunca huyó de ese mismo feísmo. La portada de su primer álbum aprovechó el talento de Ouka Lele para mostrarnos la imagen de aquel hombre al borde del disparo, el mismo que marcó el inicio de una carrera meteórica a lo largo de toda la década de los 80.

Pero Martínez fue mucho más que macarra u hortera, como rezaba el estribillo de otra de sus canciones. Demostró una sensibilidad inusitada en muchas de sus letras y jamás dejó de escribir. Martínez fue quizás el primer 'guitar hero' patrio. Puso un gran énfasis en su papel como guitarrista y los conciertos de Ilegales supusieron un antes y un después para el resto de compañeros de profesión por su profesionalismo y miles de horas de ensayo. En los años del exceso y el glamour, Ilegales se convirtieron en un bulldozer bien engrasado, ruidoso y capaz de derribar cualquier pabellón deportivo, sala de fiestas o bar de mala muerte en el que actuasen.

Aún así, Jorge mantuvo viejas costumbres como salvavidas en una carrera plagada de excesos. En el documental de 'Mi vida entre las hormigas', podemos observar al músico pasear por el palacio familiar —porque Martínez provenía de alta alcurnia, a pesar de que sus dos puños le cuidasen—, componer en la más absoluta soledad y pintar soldaditos de plomo, otra pasión adquirida en la niñez y que nunca abandonó.

Decimos adiós a Jorge Martínez, a quien cargó con el peso de y la responsabilidad de ser su gemelo, su Mr Hyde, el hermano mayor que todos deseamos alguna vez. Aquel dispuesto a enseñarnos todos los trucos, las canciones, los secretos y las ilegalidades que hacen de la vida algo más divertido.

