Al menos 19 muertos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Fez, Marruecos

Los detalles El siniestro se ha producido durante la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal de Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se han derrumbado, según han explicado las autoridades locales.

Al menos 19 personas han fallecido y 16 han resultado heridas tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Fez, Marruecos. El incidente ocurrió durante la noche en el barrio Mostaqbal, cuando dos inmuebles de cuatro plantas colapsaron, según las autoridades locales. Este es un "balance preliminar" y en los edificios residían ocho familias. Tras el aviso, las autoridades y los equipos de Protección Civil se desplazaron al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate. Las personas heridas han sido trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Al menos 19 personas han perdido la vida y otras 16 han resultado heridas tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en Marruecos. El siniestro se ha producido durante la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se han derrumbado, según han explicado las autoridades locales. Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.

"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", han informado fuentes locales citadas por 'EFE'. En el lugar del siniestro, las autoridades han acordonado el perímetro de los edificios derrumbados y evacuado a los habitantes de las viviendas colindantes.

Las personas heridas han sido trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria. Las operaciones de búsqueda continúan para rastrear entre otras cosas si puede haber otras víctimas entre los escombros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.