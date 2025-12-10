El mensaje más ilusionante de Honda sobre su unión con Aston Martin: "Tenemos potencial para ganar... no sólo en 2026"

Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, deja claro que el objetivo con Aston Martin es volver a ser campeones de la Fórmula 1: "Podremos ser muy competitivos".

Arranca una nueva era en la Fórmula 1. Una normativa revolucionaria y una unión que ilusiona a Fernando Alonso: la de Aston Martin con los motores Honda. El jefe de la marca japonesa dice que van a ganar, que ese es el objetivo, y que no se conforman sólo con un título.

Así lo apunta Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, en la web del equipo de Silverstone: "Confío en que afrontaremos estos retos con éxito. Honda ha acumulado experiencia en la F1 desde 1964, y confiamos en que, trabajando junto con Aston Martin como un solo equipo, podremos ser muy competitivos en la nueva era de la F1".

Están ante un reto inmenso con las nuevas normas: "Para mí, 2026 es el año para garantizar que la alianza que hemos creado entre Aston Martin y Honda funcione según lo previsto, como un solo equipo integrado. Necesitamos asegurarnos de que mantenemos los valores que nos hemos propuesto y de que alcanzamos nuestros objetivos de rendimiento".

No saben cómo irán los demás. Sobre todo un motor Mercedes que los rumores dicen que volverá a arrasar. "Lo que no podemos predecir, y que escapa a nuestro control, es el estado de nuestros competidores", índice el japonés.

Define claramente sus objetivos: "Antes de saberlo, no podemos hablar de nada más allá de cumplir nuestros objetivos internos para la temporada. Por supuesto, a largo plazo, el objetivo final de esta colaboración, y nuestra definición de éxito, es ganar el campeonato mundial".

"Es muy importante tener una visión a largo plazo. Nuestra relación con Aston Martin va más allá de una colaboración técnica: compartimos una visión común. Hay mucha pasión en el equipo del Campus Tecnológico AMR, pero también mucha calidad. Si a esto le sumamos las habilidades de desarrollo de Honda y su capacidad para proporcionar motores ganadores, tenemos el potencial para triunfar en la F1, no solo en 2026, sino también en 2027, 2028 y más allá. Estamos en vísperas de algo muy especial", cierra el jefe del equipo Honda.