El Gobierno de Ayuso pagó 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud en sus seis años en el poder

Los detalles La red pública cuenta con una treintena de centros, mientras los hospitales de gestión privada son cinco. En cambio, estos cinco recibieron como promedio el 58% de las citas de pacientes de otros hospitales que decidieron cambiar de centro en 2022 y 2023.

Durante los primeros seis años del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, se pagaron 2.354 millones de euros más de lo presupuestado a las empresas Quirón y Ribera Salud, según informa El País. Quirón recibió 2.208 millones y gestiona cuatro hospitales públicos de Madrid, mientras que Ribera Salud, que recibió 146 millones, gestiona un centro en Torrejón. Estos hospitales de gestión privada han captado un promedio del 58% de las citas de pacientes de otros hospitales entre 2022 y 2023. En contraste, los hospitales públicos han visto disminuir su número de pacientes.

En la Comunidad de Madrid casi siempre se paga más de lo que se presupuesta en los presupuestos de Sanidad. Según informa El País, el agujero en las cuentas públicas es millonario. Durante los primeros seis años del gobierno de Ayuso (2019-2024), ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146), la empresa privada que está en el punto de mira tras salir a la luz loa audios del CEO, Pablo Gallart, que durante una reunión pidió aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables.

La factura total de esos seis años ha sido de 6.663 millones a repartir entre cinco hospitales públicos de gestión privada, lo que supone más de 1.300 millones al año. Según informa el diario, Quirón opera cuatro hospitales públicos de Madrid: los de Móstoles, Valdemoro y Villalba, en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, a través de un convenio especial.

Por su parte, Ribera Salud gestiona un centro en Torrejón. Todos esos hospitales cobran directamente por recibir pacientes de otros centros. En cambio, los que son públicos, no. Así, a más pacientes, más dinero. Esto hace que puedas invertir en nuevas instalaciones y mejoras en los quirófanos, lo que provoca una vez más, que tengas más pacientes.

La red pública cuenta con una treintena de centros, mientras los hospitales de gestión privada son cinco. En cambio, estos cinco recibieron como promedio el 58% de las citas de pacientes de otros hospitales que decidieron cambiar de centro en 2022 y 2023, según las memorias del servicio madrileño de salud, que recoge El País.

Lo cual quiere decir que los centros públicos de gestión privada ganaron 200.000 citas anuales de pacientes que no eran suyos mientras los públicos perdían pacientes. En la última memoria del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) del 2024, Madrid ya no ha publicado estos datos de derivación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.