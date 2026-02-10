Rafa Nadal se pone serio con un entrenador: "Es como si comparas a Messi o a Cristiano hoy..."

El balear no se ha andado con medias tintas a la hora de responder a Patrick Mouratoglou, exentrenador de Dimitrov o Serena Williams que afirmó que Sinner y Alcaraz ya eran mejores que el 'Big Three'.

Tras la final del Open de Australia, Patrick Mouratoglou, mítico entrenador del circuito masculino y femenino, afirmó sin miramientos que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están ya en un nivel superior a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

El balear respondió irónicamente a las palabras del expreparador de Grigor Dimitrov y Serena Williams, pero posteriormente borró el comentario.

Una semana después, durante la presentación del circuito de golf solidario Spin & Swing by Cantabria Labs, al manacorí le han preguntado por las palabras del griego.

"Alcaraz está en el gran tren de leyendas del tenis pero yo no veo la polémica. Dejé un comentario y después lo quité porque no quería crear ninguna polémica de nada", ha arrancado.

Seguidamente, Rafa ha dejado una comparación esclarecedora: "Creo que el análisis de Mouratoglou es erróneo, al final es como si comparas a Messi hoy con el Messi que jugó en el Barça, o como si comparas a Cristiano Ronaldo hoy con el que jugó aquí en el Madrid".

"Simplemente este es mi punto de vista, después cada uno hace su carrera. Yo nunca dije, ni voy a decir, que unos son mejores que otros, al final la carrera de cada uno marcará quienes han sido mejores. Son grandes embajadores para nuestro deporte de hoy", ha añadido.

"Creo que tenemos que estar felices de tener a alguien como Djokovic que sigue allí arriba después de tantos años en el circuito. Tener a Carlos para nosotros creo que es una bendición. Tener a un jugador como Carlos que nos representa por todo el mundo y encima está llevando el tenis a un nivel increíble, creo que solo podemos disfrutarlo y apreciarlo", ha zanjado.