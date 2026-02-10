El equipo de Valentino Rossi reconoce la 'heroicidad' de Marc Márquez en 2025

Franco Morbidelli, piloto del VR46, usará la GP24 en lugar de la GP25 con la que el ilerdense ganó su noveno Mundial, pero con la que Bagnaia sufrió lo que no está escrito.

Matteo Flamigni, jefe técnico de Franco Morbidelli en el VR46, el equipo de Valentino Rossi en MotoGP, ha desvelado que su piloto usará la Desmosedici GP24 en lugar de la GP25 en 2026.

El compañero de Fabio Di Giannantonio, dentro de un equipo cliente, tenía la oportunidad de utilizar la Ducati del año pasado, pero ha preferido seguir con la de 2024 por tercer año consecutivo.

Con la GP25 Marc Márquez arrasó en el pasado Mundial, pero Pecco Bagnaia tuvo muchísimos problemas, y desde el equipo de Rossi han preferido no jugársela.

"Franco repetirá la moto del año pasado, una moto que conoce muy bien y que el equipo conoce muy bien. Además es una moto muy competitiva que ha ganado muchísimas carreras", explica Flamigni en declaraciones que publica 'As'.

El técnico de Morbidelli reconoce que la moto de 2025 generó muchos problemas a pesar de que Marc pasara por encima del resto con suma facilidad.

"Prefiero no entrar en polémicas, porque se ha hablado mucho y no quiero echar más leña al fuego. Pero sí que hubo momentos de gran dificultad con la GP25, aunque Márquez logró hacerla ganar en multitud de ocasiones", ha añadido.