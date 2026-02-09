El enigmático mensaje de Pecco Bagnaia sobre su futuro en Ducati: "Tengo tiempo para elegir..."

El piloto italiano podría perder su asiento en Ducati y ya estaría buscando otras opciones en equipos oficiales de MotoGP.

El mercado de MotoGP se mueve rápido, muy rápido. Durante los test de la pasada semana en Sepang los rumores se multiplicaron. Y la gran bomba llegó con la información que colocaba a Pedro Acosta en Ducati oficial como compañero de Marc Márquez a partir de la próxima temporada.

Con ese movimiento, Pecco Bagnaia perdería su puesto. Y el italiano ha dejado varios mensajes enigmáticos.

Su futuro está en el aire. Y el bicampeón ha querido remarcar que tiene varias opciones importantes encima de la mesa: "Tengo diez días por delante para llegar al próximo test y tengo tiempo para elegir y para considerar bien todo".

"Seguramente será un periodo muy divertido para mí y lo voy a disfrutar", dice en 'DAZN'.

De momento son sólo rumores. Nada es oficial. Todo podría desencadenarse cuando se anuncie la renovación de Márquez por Ducati, que parece muy cerca. Una vez que se confirme, el anuncio de Pedro Acosta y su salida de KTM podría ser el siguiente.

¿Y dónde irá Pecco? Aprilia ha sonado con fuerza en los últimos días. Lo que está claro es que será en un equipo oficial de la parrilla.