Marc Márquez vuelve a hablar de Valentino Rossi... y no puede ser más transparente

El piloto de Ducati tiene claro que nunca llegarán a un entendimiento: "Hay un punto en el que uno ve esta mesa negra y otro la ve blanca".

Probablemente desde Argentina 2015, pero con casi toda seguridad desde el Gran Premio de Malasia de aquel año, la relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi se rompió por completo.

Hace apenas unos días se cumplió una década de la famosa patada del italiano al ilerdense en Sepang y, durante una entrevista en la 'Ser', al piloto de Ducati le han preguntado por su 'archienemigo'.

Y el '93', sincero como de costumbre, tiene claro que nunca llegarán a un entendimiento: "Hay un punto en el que uno ve esta mesa negra y otro la ve blanca".

"Yo la veo blanca y Rossi a lo mejor la está viendo de otra forma. Quiero decir que ya llega un momento que no hay que estar siempre pendiente", explicó.

De hecho, le dan igual las voces que apuntan a que Rossi no quiere que le iguale en títulos mundiales (diez).

"No creo, y tampoco me interesa lo que piense. Honestamente, me interesa la gente que me pueda aportar, la gente que me puede sumar", ha señalado.

"Siempre habrá ahí opiniones, el morbo, que es parte del show y vende también. Cada uno hace la suya y seguramente él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él, pero al final el motociclismo necesita a los dos y ahí nos unimos", ha zanjado.