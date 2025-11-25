Álex Márquez busca destronar a Marc: "Va a haber aún más pique entre nosotros"

El piloto español ya pone el foco en 2026 y en la nueva Ducati con la que busca ser campeón de MotoGP.

Álex Márquez ha cerrado un año increíble. El piloto español ha acabado la temporada en segundo lugar por detrás de su hermano, quien ha conseguido su noveno título como campeón del mundo.

El piloto de Gresini Racing ha acumulado tres victorias y 12 podios en su tercera temporada con el equipo italiano. Un año en el que el piloto español se ha sentido "mejor que nunca y mejor de lo que todo el mundo esperaba".

En comparación con el año pasado, Álex ha dado un "salto cualitativo grande", pasando de un octavo puesto en la clasificación al segundo.

En una entrevista en 'El Hormiguero', el piloto ha hablado acerca de los momentos más complicados del año, el campeonato de su hermano Marc Márquez y sus retos para 2026.

La rivalidad con su hermano es sana, pero vigente, y el pequeño de los Márquez no piensa dar tregua a su hermano y busca su primer título: "Se lo ganaría sin pensarlo", confesaba Álex.

"Lo que sí paso es miedo a tirarle sin querer, porque tú ves una moto, pero sabes que es tu hermano. Lo hemos hablado y a él le pasa lo mismo, así que tenemos el pacto que te comentó en la última visita", comentaba acerca del miedo de tirar a su hermano de la moto.

Con la mira puesta en 2026

Tanto Álex como Marc ya se encuentran descansando, tras el final de temporada de MotoGP. Aunque el piloto de Gresini ya está mentalizado en comenzar 2026 con la mejor moto.

"La Ducati 2026 es una oportunidad muy buena, es la pata negra de las motos, la que lleva Marc, así que este año va a haber aún más pique entre nosotros", afirma Álex sobre su nueva moto.

La próxima temporada puede ser su año, e incluso en casa de los Márquez, su madre ya ansía con que llegue su momento. "Está encabezonada con que yo gane un Mundial de MotoGP y le dice a Marc que me deje un poquito, que él ya ha ganado mucho. Es que tener que competir contra un tío como Marc te resta muchas posibilidades de poder ganar algo", concluía Álex la entrevista.