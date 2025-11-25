El jefe de McLaren recula tras sus comentarios sobre Max Verstappen: "No quería faltar"

Zak Brown, jefe del equipo McLaren, reconoce que ha tenido que aclararle a Max sus comentarios en los que le llamó "arrogante".

Fueron muy sorprendentes las palabras de Zak Brown, jefe de McLaren, sobre Max Verstappen. Le llamó "arrogante", criticó sus maniobras en la pista... y otras muchas cosas. Pero ahora ha reculado. El jefe de la escudería papaya ha dicho que en ningún momento quiso hablar mal de Max.

En 'Motorsport' ha reconocido que después de esta entrevista ha hablado con Verstappen para aclarar sus palabras: "Hablé directamente con Max para aclararlo".

"Lo llamé un 'peleador', un luchador, pero eso lo dije como un cumplido. También uso esa palabra para Ayrton Senna, y él es mi piloto favorito de todos los tiempos", se justifica el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

Asegura que no quiso faltarle el respeto: "No había intención de faltar, ni de criticar... era más un reconocimiento a su capacidad de lucha, al estilo de Ayrton Senna".

Precisamente Max se ha metido de nuevo en la pelea por el título por el error que cometió McLaren en el Gran Premio de Las Vegas. Sus dos pilotos fueron descalificados. El neerlandés, también Oscar, está a 24 puntos del líder, Norris.

Quedan dos carreras y una sprint: primero Qatar y por último Abu Dabi. Y si Max tiene una oportunidad, será difícil verle fallar.