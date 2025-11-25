Ahora

Fórmula 1

El jefe de McLaren recula tras sus comentarios sobre Max Verstappen: "No quería faltar"

Zak Brown, jefe del equipo McLaren, reconoce que ha tenido que aclararle a Max sus comentarios en los que le llamó "arrogante".

Max VerstappenMax VerstappenGetty

Fueron muy sorprendentes las palabras de Zak Brown, jefe de McLaren, sobre Max Verstappen. Le llamó "arrogante", criticó sus maniobras en la pista... y otras muchas cosas. Pero ahora ha reculado. El jefe de la escudería papaya ha dicho que en ningún momento quiso hablar mal de Max.

En 'Motorsport' ha reconocido que después de esta entrevista ha hablado con Verstappen para aclarar sus palabras: "Hablé directamente con Max para aclararlo".

"Lo llamé un 'peleador', un luchador, pero eso lo dije como un cumplido. También uso esa palabra para Ayrton Senna, y él es mi piloto favorito de todos los tiempos", se justifica el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

Asegura que no quiso faltarle el respeto: "No había intención de faltar, ni de criticar... era más un reconocimiento a su capacidad de lucha, al estilo de Ayrton Senna".

Precisamente Max se ha metido de nuevo en la pelea por el título por el error que cometió McLaren en el Gran Premio de Las Vegas. Sus dos pilotos fueron descalificados. El neerlandés, también Oscar, está a 24 puntos del líder, Norris.

Quedan dos carreras y una sprint: primero Qatar y por último Abu Dabi. Y si Max tiene una oportunidad, será difícil verle fallar.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro