MotoGP sigue viendo a Ducati como la mejor moto incluso sin Marc Márquez: "No hay color..."

Albert Puig, jefe de Honda, cree que Ducati sigue teniendo ventaja y que eso no cambiará para la temporada que viene.

No se espera a Marc Márquez hasta el inicio del próximo año de MotoGP. No estará en las dos carreras que quedan y tampoco en los test de postemporada en Valencia. Pero a pesar de ello, en la parrilla creen que la Ducati seguirá dominando el mundial en lo poco que queda de calendario.

Albert Puig, el jefe del equipo Honda, ha dicho en 'Motorsport' que a pesar de los problemas Ducati sigue en cabeza: "Para mí, la referencia sigue siendo Ducati. Y lo creo en base a la tecnología que utilizan y a su metodología, que están muy avanzadas".

Sobre Aprilia sí cree que pueden ganar carreras, pero no competir por cosas más grandes: "¿Aprilia? Pues puntualmente está ganando carreras, y en los circuitos en los que va bien, es imbatible. Y lo ha demostrado en el pasado. Pero si me pregunta por el total de una temporada, para mí no hay color".

¿Y cuál es el análisis que hace sobre su propio equipo? Puig pide tener en cuenta que han sido de los peores equipos en los últimos tiempos: "Hay que recordar de dónde venimos. Hemos estado muy atrás, y muchos años. La temporada pasada ya quedó clara la voluntad de cambiar esa tendencia, y es verdad que estamos haciendo muchísimas cosas, incorporando a gente nueva, reforzando lo que hay en Japón y creciendo en Europa".

"Honda es una empresa muy potente, y el cambio a mejor era una obligación. Esto tenía que pasar y va a pasar. ¿Estamos satisfechos? Para nada. Pero se están poniendo los cimientos, los recursos humanos y económicos, para poder optar a volver a ganar", cierra el jefe de Honda.