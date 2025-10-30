Ducati desvela la videollamada entre Marc Márquez y Bagnaia: "¿Hay algún idiota aquí?"

En el último 'Inside' del equipo italiano se puede apreciar cómo Marc y Pecco mantuvieron una conversación en Malasia.

Como es habitual tras cada Gran Premio, Ducati publicó este miércoles el 'Inside' del fin de semana en Malasia.

En el mismo, llama la atención que aparece Marc Márquez a pesar de no estar presente en el paddock al estar lesionado.

Marco Rigamonti, su jefe técnico, junto a Artur Vilalta, responsable de comunicación de Ducati, llamaron al eneacampeón por videollamada.

En un momento de la conversación entra de lleno PeccoBagnaia. "¿Hay algún idiota aquí?", pregunta el '63' entre risas.

"Nos ha dejado solos", añade el bicampeón de MotoGP mientras el de Cervera asiente y ríe.

A pesar de que Bagnaia sufriera un 'pinchazo' el domingo y se tuviera que retirar, el fin de semana no fue del todo mal para Pecco.

El compañero de Marc logró la pole el sábado y se llevó el triunfo en la sprint: "Esta victoria es para el equipo que trabaja mucho. Yo tengo dificultades para entender y también ellos. Sé perfectamente que no es una situación clara, pero estamos trabajando".