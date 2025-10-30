Un legendario entrenador no entiende el apagón de Alcaraz en París: "Los grandes campeones..."

Patrick Mouratoglou, exentrenador de tenis, cree que Carlos no se puede permitir 54 errores no forzados en un mismo partido: "En los malos días...".

Carlos Alcaraz dijo adiós a París por sorpresa. Cayó en la primera ronda contra Cameron Norrie en uno de los peores partidos que se le recuerda: más de 50 errores no forzados y muchísimas quejas sobre la nueva pista.

Un histórico entrenador, Patrick Mouratoglou, en su habitual análisis de la actualidad del tenis, no entiende qué le ocurrió a Carlos y apunta que los grandes campeones no pierden partidos así a pesar de tener un mal día.

"Todos tenemos un mal día, incluso los campeones. La diferencia es que los campeones ganan. 54 errores no forzados de Carlos en tres sets... es demasiado... En los malos días, cuando cometes demasiados errores no forzados, tienes que aceptar luchar, aceptar retroceder un poco, aceptar trabajar más el punto y encontrar la manera de ganar, aunque sea de forma poco ortodoxa", dice el que fuera entrenador de Serena Williams.

Cree que el escenario no le motivó lo suficiente. No habría ocurrido eso en un Grand Slam: "Creo que si Carlos hubiera estado en un Grand Slam, habría encontrado una solución porque habría intentado un poco más, ya que siguió jugando un tenis de alto riesgo".

"En días como estos hay que aceptar que hay que intercambiar más golpes...", sentencia en su análisis Patrick Mouratoglou.

El próximo reto de Alcaraz, después de unos días de descanso, será la Copa Davis con la selección española en Italia. Justo antes de las ATP Finals.