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¿Se olvida Márquez de Martín? Serio aviso de Marc con Bezzecchi y Aprilia: "Va a encadenar..."

El de Cervera, a pesar de su exhibición en Aragón, advierte de que el italiano será muy fuerte en las próximas carreras por venir. Solo cinco puntos separan a Marc de Marco en la clasificación general.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi Tailandia 2026 Marc Márquez y Marco Bezzecchi Tailandia 2026Getty Images

La pelea por el título de MotoGP está tremendamente igualada. Solo 24 puntos separan a los 3 candidatos al Mundial. Jorge Martín lidera la clasificación por 19 puntos de ventaja sobre Marc Márquez, que es segundo, y que sitúa a tan solo cinco puntos de Marco Bezzecchi, que es tercero.

Marc recortó mucha distancia en el pasado Gran Premio de Aragón. No hay que olvidar que el de Cervera consiguió 37 puntos de 37 en lo que fue una auténtica exhibición. Esos triunfos y los resultados de las Aprilia hicieron que la tabla clasificatoria se apletara aún más.

Aún así, Márquez quiere rebajar el momento de euforia y avisa de que Marco Bezzecchi será muy fuerte en las próximas carreras. Llama la atención que señale solo al italiano en ese aspecto aunque también nombra a Martín: "Sobre todo, hay que aprovechar los momentos buenos que te puedes encontrar en un fin de semana, cuando se puede ganar".

"Y si no, a sacar el máximo. Pero se está viendo [fuerte] a Jorge Martín, y sobre todo Bezzecchi va a encadenar ahora unas carreras buenas. Tenemos que estar concentrados", concluye Marc en declaraciones para 'Motorsport'.

Misano será el próximo circuito que acoja MotoGP. Un pelea a tres bandas por el título será la principal atracción de un gran premio que promete emociones tremendamente fuertes. En el recuerdo, la victoria de Marc en 2025 que generó los 'pitos' de la afición italiana en 'Casa Rossi'.

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