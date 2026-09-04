¿Ve Ducati favorito a Marc Márquez para ganar el Mundial de MotoGP?

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ah afirmado que "será un campeonato en el que hará falta usar la cabeza hasta el final".

"Por algo es el campeón": así de contundente se mostraba Gigi Dall'Igna cuando le preguntaron tras el GP de Aragón por la doble victoria de Marc Márquez en MotorLand cuando tenía toda la presión de ser el favorito para ganar en casa.

"Los campeones hacen estas cosas. Él está por encima de la moto, seguro. Marc es un grande y basta, no hace falta decir más", añadió el director general de Ducati en declaraciones a 'As'.

Con Marc a 19 puntos del líder, Jorge Martín, y con cuatro más que el compañero del piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, muchos ven al de Cervera como el gran favorito.

Sin embargo, desde Ducati creen que habrá una férrea pelea contra los de Noale: "Para mí, habrá algunas carreras favorables para nosotros y otras más favorables para nuestros rivales, así que creo que será un campeonato en el que hará falta usar la cabeza hasta el final. ¿Misano para quién es más favorable? Te lo digo en diciembre".

Eso sí, tienen confianza plena en Marc: "Siempre hay que creer. Si uno no cree es mejor quedarse en casa. Hay que luchar siempre hasta que las matemáticas no te digan que no tienes nada que hacer. Estamos a 19 puntos y tenemos que crecer todavía más".