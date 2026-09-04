Aprilia da malas noticias a Jorge Martín: creen que el favorito es Marc Márquez

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, dice que es Marc el que es el gran candidato al título a pesar de estar a 19 puntos de su piloto, líder del mundial.

Con su pleno en el Gran Premio de Aragón, Marc Márquez se ha colocado a solo 19 puntos de Jorge Martín. Una distancia muy pequeño para un gran campeón como él. Y en Aprilia asumen que ya está aquí y que derrotarle será una misión casi imposible.

Tanto es así que Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha dicho en 'Sky Sports' que Marc es el favorito a su décimo campeonato: "En clave Mundial todos sabemos que el nombre favorito es uno, el de Marc Márquez. Lo dijimos desde el inicio de la temporada y seguimos diciéndolo ahora, sobre todo después de una carrera como Aragón, en la que por enésima vez ha demostrado que cuando hay que lograr los 37 puntos, él los logra".

"Sabemos que tenemos un rival como Márquez, que es uno de los pilotos más fuertes de la historia. Tener el honor de intentar batirle es precioso, es un estímulo enorme y lo intentaremos hasta el final", dice el ingeniero italiano.

Sobre lo ocurrido en Aragón, veían el fin de semana de manera defensiva por la superioridad de Marc: "Sabíamos que estábamos un poco más a la defensiva, teníamos que hacer un poco de 'catenaccio', y debo decir que fue una grandísima satisfacción hacer la pole con Bezzecchi en casa de Marc".

"Estas en casa de Márquez, y lo vimos en carrera: cuando decidió dar un tirón, hizo tres vueltas impresionantes, pero creo que Pedro Acosta hizo el adelantamiento del año a Bezzecchi, con el coraje de meter la moto a 350 km/h. Luego, estaban todas las condiciones de las que pudo aprovecharse, pero enhorabuena a él", explica.

San Marino, en Italia, es la próxima estación de MotoGP. Otro territorio que a Márquez se le da realmente bien. ¿Se confirmará entonces la remontada sobre Jorge Martín?

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