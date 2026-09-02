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Según 'Le Parisien'

Detienen a un joven por querer secuestrar al futbolista Kylian Mbappé

El hombre de 18 años lideraba una banda que tenía como objetivo el secuestro y la agresión hacia algunos rostros famosos entre los que se encontraba el jugador del Real Madrid.

Kylian Mbappé

Lo ha contado el diario francés 'Le Parisien' este miércoles: un joven de 18 años, identificado como Clément L., ha sido detenido e imputado por querer secuestrar al futbolista del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé.

El joven ha sido imputado por liderar una banda que tenía como objetivo el secuestro y la agresión hacia algunos rostros famosos entre los que se encontraba el jugador del Real Madrid.

Kylian era considerado como "un objetivo altamente rico", según han encontrado los investigadores en el móvil del detenido.

Según cuenta el citado medio, el detenido daba las instrucciones desde la cárcel de Villepinte, en el departamento de Seine-Saint-Denis, y los investigadores han encontrado información personal en su teléfono de hasta 26 personas. Entre ellas también artistas y cantantes, además de futbolistas.

Una banda que se dedicaba al secuestro, asalto y robo a grandes fortunas.

El detenido, sin embargo, asegura que en ningún caso lidera esta supuesta banda y que actúa como "intermediario" para la misma.

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