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Pobre pantalla: salvaje 'cabreo' de Toto Wolff por la 'pole' de Gasly en Monza

El jefe de Mercedes ha aporreado de manera violenta su pantalla del 'box' después de ver como, de manera completamente inesperada, Gasly le robaba la 'pole' a su piloto George Russell.

Toto Wolff Toto Wolff Redes

Es sin duda una de las imágenes de este Gran Premio de Italia. Toto Wolff, jefe de Mercedes, completamente fuera de sí en el 'box' de la escudería después de que Pierre Gasly le arrebatara la 'pole' a George Russell.

El directivo autríaco ha llegado a golpear hasta en dos ocasiones de manera violenta la pantalla desde la que sigue la clasficación en el 'box' del equipo. Todo con una cara de pocos amigos propia en cierto modo de Wolff, que vive muy intensamente las carreras.

Russell saldrá finalmente en segundo lugar detrás del que ha sido el protagonista del día y el autor de una de las sorpresas de la temporada. Nadie esperaba que Pierre Gasly pudiera incluso llegar a competir por la 'pole' en Monza.

Todo teniendo en cuenta que el Alpine, hace pocas carrera, era uno de los peores coches de la parrilla en cuanto ritmo. Gasly, que tuvo que ver como tres meses después la FIA le quitaba su podio conseguido en Mónaco, se ha cobrado la venganza firmando una pole espectacular.

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