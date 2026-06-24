¿Cómo será la parrilla de MotoGP en 2027 tras la renovación de Márquez y el fichaje de Acosta por Ducati?

¿Cuál será el futuro de Márquez, Acosta, Bagnaia y Martín? Así está el mercado de fichajes MotoGP 2027

Con la temporada disputándose, muchos de los pilotos de la parrilla aún no tienen su puesto asegurado el año que viene y todavía se encuentran negociando su renovación o fichajes.

Marc Márquez vuelve a ser el gran protagonista de MotoGP. Esta vez no por una lesión o sus recientes victorias, sino por su renovación con Ducati hasta 2028. La permanencia del vigente campeón del mundo ha vuelto a reiniciar los movimientos de pilotos en el mercado de fichajes de la categoría reina.

Como si se tratase de una ficha de dominó, tras la firma del ilerdense por los de Borgo Panigale, el resto de pilotos que aún no tienen su futuro confirmado irán anunciando si renuevan por sus actuales equipos o si cambian de box en el paddock.

Los movimientos más esperados son los de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Fabio Quartararo. En el caso de Acosta, el piloto español aterrizará en Ducati como sustituto de Pecco y nueva pareja de Márquez, con quien competiría por los títulos dando mucho espectáculo.

Para que 'El Tiburón de Mazarrón' se vista con el mono rojo, Bagnaia abandonará la que ha sido su casa por seis años y donde ha ganado dos mundiales. Aprilia es el destino esperado del turinés. La llegada de Bagnaia a los de Noale también supondría la marcha de Jorge Martín. El piloto madrileño ha tenido sus desavenencias con su equipo debido a sus complicadas lesiones y el trato recibido, por lo que lo más previsible es que busque una nueva aventura.

Por último, está Quartararo. El francés está viviendo una pesadilla en Yamaha, donde no termina de estar satisfecho con la moto y el trabajo del equipo en cada carrera. Por ende, su marcha es más que eminente, y Honda está llamando a su puerta.

El efecto dominó de Márquez

De esta forma, la continuidad de Marc Márquez en Ducati provoca que muchos pilotos tengan que moverse de equipo. Para 2027, Pedro Acosta saldrá de KTM para formar dupla con él, por lo que Bagnaia saldrá y Aprilia será su destino.

El fichaje del bicampeón de MotoGP exige una salida en Noale y Martín sería el indicado, tras la renovación de Marco Bezzecchi. La opción que más llama la atención a 'Martinator' es Yamaha, que con la situación de Quartararo, buscaría a un piloto campeón y experimentado con el que ganar.

Y, para cerrar el recorrido de las fichas, el piloto francés recalaría en el equipo japonés, dejando libre el hueco que Martín ocuparía. El resto de pilotos anunciará su futuro en los próximos meses.

Nuevos pilotos en MotoGP

Además de gestarse las renovaciones y los fichajes, para 2027 llegará una remesa nueva de pilotos que ascenderán de categoría. David Alonso e Izan Guevara debutarán en MotoGP en el próximo campeonato. Aunque se desconoce para qué equipo correrán, se espera que Guevara se suba a una Yamaha para su equipo satélite.

En cuanto a David Alonso, el piloto colombo-español probablemente firmará con Tech3, tercer equipo Honda en la parrilla de MotoGP, con el cual podrá desarrollar su nivel poco a poco.

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