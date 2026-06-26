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Buen susto

Terrible imagen de Álex Márquez: sufre una durísima caída y preocupa su hombro derecho

El ilerdense, que volvía por primera vez tras su delicada operación, se fue de nuevo al suelo en un incidente duro. Se marchó de la trazada ayudado por los comisarios y doliéndose notablemente de su hombro.

Álex Márquez Álex MárquezRedes

Álex Márquez ha vuelto a ser víctima de la mala suerte. No hay que olvidar que el de Gresini venía de estar más de un mes de baja por su doble fractura de vértebra y clavícula. En Brno decidió a última hora no competir y, estando al 100%, ha vuelto ha sufrir un duro accidente.

La preocupación ha aparecido cuando Álex, nada más sufrir la caída, se ha llevado la mano a su hombro derecho dejando también evidentes gestos de dolor. La caída ha resultado en un impacto duro para el piloto ilerdense.

Aún así, según informa 'Dazn', Álex no sufre ninguna fractura y volverá a pasar un nuevo control médico en la mañana del sábado. Si este no dice lo contrario, parece que el de Gresini estará para competir este GP de los Países Bajos.

Todo en una semana en la que se han comenzado a determinar de manera oficial los futuros de los pilotos. Marc Márquez y Pedro Acosta formarán dupla en Ducati mientras que 'Pecco' Bagnaia pondrá rumbo a Aprilia.

Álex Márquez, con su futuro aún en el aire, apunta a que podría recalar en KTM. El ilerdense, con el cartel de uno de los grandes pilotos de la parrilla, espera tener un proyecto con el que estar arriba en la pelea por el Mundial.

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