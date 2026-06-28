El llamativo aviso de Álex Márquez sobre la polémica entre Marc y Di Giannantonio: "Tiras el boomerang..."

El de Gresini, que cuajó una gran carrera, dejó un mensaje a tener en cuenta de cara a próximas acciones que sean parecidas a la que ha sucedido entre su hermano y Fabio Di Giannantonio.

Álex Márquez ha vuelto a demostrar la categoría que tiene a la hora de pilotar una MotoGP. El ilerdense, que venía de ser intervenido hace poco más de un mes por una fractura de vértebra y clavícula, ha cruzado la línea de meta en quinto lugar.

Álex ha firmado una remontada sensacional ganando siete posiciones, que podrían haber sido ocho de no haber sido por el adelantamiento final de Fabio Di Giannatonio. Ha sido el propio piloto italiano el que ha estado involucrado en un lance algo polémico con Marc Márquez algunas vueltas antes.

Álex ha dejado un mensaje algo tajante sobre lo que puede suponer la sanción en estas acciones. 'DiGia' ha tenido que hacer una 'long lap' por haber 'echado' a Marc de la pista: "Creo que no es una maniobra de faltando 5 vueltas, es una maniobra de última curva. En las carreras cuando tiras el boomerang tienes que estar atento porque siempre vuelve".

El ilerdense ya mira hacia el GP de Alemania, que se disputará en dos semanas y que podría ser su vuelta a las posiciones de arriba: "Voy sin expectativas. Tengo semana y media para trabajar. Tampoco espero un milagro, cuando vaya ahí, veré cómo estoy. En teoría a izquierdas me tiene que ayudar un poquito más, pero lo importante es que la velocidad no la he perdido".

"Este fin de semana he hecho la sprint, la carrera larga y he vuelto a coger otra vez el ritmo de carrera, que eso también para mí es importante. A partir de aquí, deberé tener paciencia, porque no será volver y estar en el podio, sino tener la calma y la paciencia que no tuve el viernes", concluye Álex en declaraciones que recoge 'Motosan'.