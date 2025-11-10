Norris todavía no se atreve a descartar a Max Verstappen: "Será una amenaza..."

A pesar de que Lando volvió a sacarle puntos a Max en el mundial, cree que no se debe descartarle en el campeonato después de la remontada que hizo en Brasil.

La remontada de Max Verstappen este fin de semana en Brasil fue una de las hazañas de este mundial: del pit lane al podio... y rozando la segunda posición, que se quedó Kimi Antonelli. Por eso en McLaren todavía no se atreven a descartarle en la pelea por el mundial. Y eso que la ventaja de Lando Norris empieza a ser considerable.

En 'Sky Sports' el líder del mundial elogia lo que ha hecho Max y avisa sobre el futuro: "Estoy seguro de que Max será una amenaza en las carreras, y en el campeonato nunca se sabe. Así que es inútil intentar adivinar y hacer predicciones".

Está convencido de que se habría llevado la victoria si no hubiera partido desde el garaje de Red Bull: "Con lo rápido que fue, habría ganado si hubiera salido desde una posición más adelantada. Pero así son las carreras. No todos lo consiguen, y es fácil cometer errores en el mundo en el que vivimos".

Insiste en que es una "amenaza" para McLaren: "Max será una amenaza porque siempre lo es. Siempre está ahí, siempre luchando, y estoy seguro de que luchará hasta el final. Tengo muchas ganas de verlo".

Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Esas son las tres citas del mundial de Fórmula 1 en las que se decidirá el título.

Lanco tiene 390 puntos. Por detrás, cada vez más lejos, está Oscar Piastri con 366 puntos. Y todavía mantiene opciones, aunque sería realmente difícil, un Verstappen con 341.