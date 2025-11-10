Ahora

Norris, cada vez más líder

Norris todavía no se atreve a descartar a Max Verstappen: "Será una amenaza..."

A pesar de que Lando volvió a sacarle puntos a Max en el mundial, cree que no se debe descartarle en el campeonato después de la remontada que hizo en Brasil.

Max Verstappen y Lando NorrisMax Verstappen y Lando NorrisGetty

La remontada de Max Verstappen este fin de semana en Brasil fue una de las hazañas de este mundial: del pit lane al podio... y rozando la segunda posición, que se quedó Kimi Antonelli. Por eso en McLaren todavía no se atreven a descartarle en la pelea por el mundial. Y eso que la ventaja de Lando Norris empieza a ser considerable.

En 'Sky Sports' el líder del mundial elogia lo que ha hecho Max y avisa sobre el futuro: "Estoy seguro de que Max será una amenaza en las carreras, y en el campeonato nunca se sabe. Así que es inútil intentar adivinar y hacer predicciones".

Está convencido de que se habría llevado la victoria si no hubiera partido desde el garaje de Red Bull: "Con lo rápido que fue, habría ganado si hubiera salido desde una posición más adelantada. Pero así son las carreras. No todos lo consiguen, y es fácil cometer errores en el mundo en el que vivimos".

Insiste en que es una "amenaza" para McLaren: "Max será una amenaza porque siempre lo es. Siempre está ahí, siempre luchando, y estoy seguro de que luchará hasta el final. Tengo muchas ganas de verlo".

Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Esas son las tres citas del mundial de Fórmula 1 en las que se decidirá el título.

Lanco tiene 390 puntos. Por detrás, cada vez más lejos, está Oscar Piastri con 366 puntos. Y todavía mantiene opciones, aunque sería realmente difícil, un Verstappen con 341.

