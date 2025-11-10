El jefe de Ducati vuelve a defender su trabajo y señala a Bagnaia: "Trabajamos en la dirección correcta"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que lo de Pecco es un "problema de confianza" y que ellos ya no pueden hacer nada más por él.

En Ducati se empiezan a cansar de Pecco Bagnaia. Una vez más acabó en el suelo. Y eso que tampoco luchaba por la victoria en el Gran Premio de Portugal. Su jefe, Davide Tardozzi, ha insistido en que es un problema de "confianza" y que ellos, como equipo Ducati, no pueden hacer nada más para ayudarle.

Lo ha dicho en 'Motosan': no dudan de su velocidad, pero tienen claro que el problema es su confianza.

"La velocidad de Pecco nunca estuvo en duda. Lo que le está complicando las cosas es esa falta de confianza con la moto. No hablamos de un problema físico ni de motivación, sino de sensaciones. Cuando un piloto no se siente completamente a gusto con su moto, no puede pilotar con la libertad necesaria", dice el jefe de la escudería de Bolonia.

No es la primera vez que dice que ellos han hecho todo el trabajo: "Hemos hecho todo lo posible para que Pecco vuelva a las mismas condiciones que el año pasado, o como en Japón, cuando todo parecía fluir. Creemos que hemos trabajado en la dirección correcta... si aún falta algo, tendremos que hablar entre nosotros y entender por qué y cómo llegar a una conclusión".

Las dudas han condenado a Pecco. Desde la llegada de Marc Márquez no ha sido el mismo: "Cuando un piloto como Pecco empieza a dudar, aunque sea mínimamente, eso se nota. No es cuestión de velocidad, sino de conexión con la moto".

"Nuestro trabajo es devolverle esa confianza, porque sabemos que, una vez la recupere, volverá a dominar", cierra Tardozzi antes de la última cita del 2026, la de Valencia.