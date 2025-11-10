El histórico inicio de Josep Pedrerol con la Antena de Oro en 'Jugones': "A vosotros que nos veis..."

El presentador de 'Jugones' ha recibido la Antena de Oro y ha presentado el programa de este lunes con el galardón en la mesa. Él mismo la ha presentado.

Josep Pedrerol recibió este sábado la Antena de Oro. Y el lunes ha presentado el programa con el galardón sobre la mesa: "La Antena de Oro. Gracias a la Federación de Asociaciones de Televisión y Radio por el premio".

"Me ha hecho mucha ilusión. Os lo digo de verdad. Compañeros, felicidades. Y a vosotros que nos veis esta Antena de Oro también es vuestra", dice Josep.

Un histórico inicio de Josep Pedrerol con la Antena de Oro como presentador de 'Jugones'.