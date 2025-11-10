Ahora

'Jugones'

El histórico inicio de Josep Pedrerol con la Antena de Oro en 'Jugones': "A vosotros que nos veis..."

El presentador de 'Jugones' ha recibido la Antena de Oro y ha presentado el programa de este lunes con el galardón en la mesa. Él mismo la ha presentado.

Inicio

Josep Pedrerol recibió este sábado la Antena de Oro. Y el lunes ha presentado el programa con el galardón sobre la mesa: "La Antena de Oro. Gracias a la Federación de Asociaciones de Televisión y Radio por el premio".

"Me ha hecho mucha ilusión. Os lo digo de verdad. Compañeros, felicidades. Y a vosotros que nos veis esta Antena de Oro también es vuestra", dice Josep.

Un histórico inicio de Josep Pedrerol con la Antena de Oro como presentador de 'Jugones'.

Las 6 de laSexta

  1. Exclusiva laSexta: Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
  2. Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia
  3. Libertad provisional para Sarkozy tras 20 días en prisión
  4. El Vaticano abre una investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia cuando era cura en Madrid
  5. El Gobierno confina las aves de corral en zonas de especial riesgo para no propagar la gripe aviar
  6. Cayetano Rivera estrella su furgoneta contra una palmera y da positivo en alcohol