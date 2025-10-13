Un ex de MotoGP no entiende el comportamiento de Rossi con Bagnaia desde que llegó Márquez a Ducati

Rubén Xaus, expiloto de MotoGP, no entiende que Valentino no esté apoyando a Pecco en el garaje de Ducati: "Apoyándole moralmente...".

Pecco Bagnaia está solo. No tiene el apoyo de su mentor, de Valentino Rossi. Es la denuncia que ha hecho el expiloto Rubén Xaus, que asegura que no entiende que la leyenda italiana no esté en el garaje de Ducati ahora que tiene que luchar contra Marc Márquez, ya proclamado campeón del mundo.

En el pódcast 'Dura la Vita' Xaus deja una frase demoledora: "Que Valentino Rossi no esté dentro del box de Ducati apoyando moralmente a Bagnaia… no lo entiendo".

"Valentino Rossi no salió bien de Ducati cuando era piloto, lo sabemos todos. No entiendo que una persona que cobra lo que cobra de Yamaha por ser embajador de la marca tenga un equipo con motos Ducati. En su box está con la moto de los italianos y es algo que no entiendo", dice Xaus.

Cree que ser embajador de Yamaha y a la vez tener el VR46 en Ducati va a acabar mal: "Esto tiene un camino final que no puede terminar bien, ya que a la vez está en dos sitios que son competencia y que cada uno realiza inversiones económicas muy fuertes. Esto no puede acabar bien...".

"Además, sus intereses son tres y no dos: su equipo con motos Ducati, un piloto como Bagnaia que tutela y su interés personal como embajador de Yamaha. Con estas tres cosas a la vez, llega un momento que tu cabeza ya no sabe cuál gestionar. Una puede terminar cruzando la otra y vaya en tu contra porque ya no gestionas las cosas como las tienes que gestionar", sentencia el expiloto de MotoGP.

Por eso, cree Xaus, que Valentino ha abandonado a Pecco en una de sus temporadas más difíciles en la categoría. Ha sido superado claramente por Marc en la lucha por el título... y también por Alex Márquez, que está a punto de cerrar el subcampeonato con Gresini, una satélite.