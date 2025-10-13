Alonso no teme a la nueva generación de la F1: "Sigo sintiéndome rápido"

El piloto de Aston Martin dice que su objetivo final siempre será "detener el reloj un poco más rápido que los demás".

Fernando Alonso, a sus 44 años, se siente tan rápido como cuando empezó en la Fórmula 1 hace más de dos décadas. Se siente capaz de derrotar a los nuevos pilotos que deben dominar la competición en las próximas temporadas. Por eso ante las nuevas normas cree que puede ganar con Aston Martin.

En un vídeo publicado por el equipo, Alonso tiene claro cuál es su objetivo: "Aunque ahora llega una nueva generación, sigo sintiéndome rápido. Ese es el objetivo final: detener el reloj un poco más rápido que los demás".

Se mantiene motivado. Y el equipo le está empujando: "En Aston Martin somos 1.000 personas en la fábrica, es un trabajo de equipo...".

"Ser rápido en el simulador y subir a un coche real y ser rápido. Necesitas algo de entrenamiento y un test en el coche real para ser un piloto rápido y colaborar con los ingenieros y con todos en el equipo", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Las nuevas normas del Gran Circo son el gran objetivo de Fernando. Sabe que con Adrian Newey tendrá una oportunidad enorme. Seguramente la última. Y para aprovecharla debe mantener esa motivación. "Sigo sintiéndome rápido...", dice un Alonso que quiere ir a por el tercero en 2026.