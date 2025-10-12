Sánchez abandona la recepción en el Palacio Real antes de tiempo y no se reúne con la prensa

Los detalles El presidente no ha atendido a los periodistas en el tradicional corrillo tras el besamanos en el Palacio Real y su saludo a los reyes. Este lunes 13 de octubre estará en Egipto por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha abandonado a eso de las 14:00 la recepción que los reyes ofrecen en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Después de saludar al rey Felipe VI, a la reina Letizia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el líder del Ejecutivo se ha marchado del lugar sin reunirse con la prensa.

Algo que es una tradición y sobre lo que han informado desde el equipo de protocolo. Cabe recordar que Sánchez será uno de los asistentes a la cumbre de El-Sheikh, en Egpito, donde se firmará el acuerdo que pondrá fin a la guerra en Gaza. Dicho acto, previsto para el mediodía, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos.

La cumbre está organizada por el Gobierno de Egipto, país que ejerce como anfitrión, donde se rubricará el acuerdo entre Israel y Hamás impulsado por Donald Trump, presidente de EEUU, que implica la liberación de los rehenes de israelíes y la retirada de las tropas hebreas de la Franja.

Óscar Puente, en ese sentido, ha quitado hierro a la marcha de Sánchez del corrillo con la prensa. El ministro de Transportes ha hecho hincapié en el viaje del presidente a Egipto y que igual quería reunirse antes con su familia.

Feijóo, crítico con Sánchez

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno en la recepción en el Palacio Real. "No le gusta el Día de la Hispanidad, no sé", ha expresado el líder del Partido Popular y de la oposición. "Sin comentarios. No es fácil que el presidente pueda hablar de lo que ha pasado en las últimas semanas", ha continuado Feijóo.

El 'popular' también ha comentado el "ánimo Alberto" que Sánchez le dijo en el Congreso: "Estoy bastante animado. Mi pareja no está en el juzgado y mi hermano tampoco. Estoy muy animado".

El desfile militar del 12 de octubre ha llenado de nuevo las calles de Madrid, en un acto en el que han participado un total de 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras instituciones.

