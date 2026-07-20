Un ex de MotoGP ensalza la figura de Márquez: "No poner a Marc entre los favoritos sería un error"

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Freddie Spencer, bicampeón estadounidense del mundo, no duda en situar al eneacampeón como uno de los candidatos a ganar el título de este año, recalcando su figura.

Marc Márquez sigue en busca de su décimo título como campeón del mundo. El ilerdense no comenzó el año de la mejor manera, pero poco a poco ha ido resurgiendo de sus cenizas, caída tras caída, y ahora está a punto de ser el líder del Mundial de MotoGP 2026.

A pesar de que ha sido señalado por sus caídas y lesiones, el piloto español ha logrado volver a la cabeza de la clasificación en pocas semanas y está considerado como el principal candidato o rival a batir por sus rivales.

"Marc siempre tiene que estar entre los favoritos. Nunca puedes dejar fuera de las quinielas a un piloto como él. Es Marc Márquez", asegura Freddie Spencer, bicampeón estadounidense del mundo, en una entrevista para 'GPOne', en la que elogia al eneacampeón del mundo.

En sí, Spencer no termina de comprender cómo muchos han descartado a Márquez como posible candidato teniendo en cuenta su carácter invencible y su destreza en el trazado, independientemente del estado de su hombro derecho.

Finalmente, el estadounidense asegura que hay mucha igualdad de condiciones en el campeonato, y que más de uno cuenta con opciones para llevarse el título además de Márquez.

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