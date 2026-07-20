Cucurella emuló a Capdevila: "En 2010 enterré una moneda en el césped..."

El exfutbolista desveló tras la final del Mundial que le pidió al lateral que 'copiase' el ritual que llevó a cabo en Sudáfrica.

16 años después, en Nueva York, Marc Cucurella emuló el ritual de Joan Capdevila previo a la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

El reciente fichaje del Real Madrid, a petición del exfutbolista, enterró una moneda en el césped antes del comienzo del partido.

Así lo desveló el propio Capdevila en redes sociales: "En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho ¡EREZ CAMPÉON DEL MUNDO!".

Junto al mensaje, el de Tàrrega publicó un vídeo en el que se ve al lateral acercándose a la banda y sacándose una moneda de la media para posteriormente enterrarla. Tocará repetir en 2030.