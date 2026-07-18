Lorenzo alucina con este 'nuevo' Marc Márquez: "Cuánto ha crecido en madurez..."

El tres veces campeón del mundo de MotoGP dice que con este Marc "que se cae mucho menos" todo puede pasar en el Mundial.

Marc Márquez, sobre todo después de su victoria en Alemania, se ha metido de lleno en la lucha por el título de MotoGP. Su desventaja con Jorge Martín, el líder, es de apenas 18 puntos. Y Jorge Lorenzo, el tres veces campeón del mundo, le vuelve a colocar como el gran favorito a todo.

En palabras a 'DAZN', Lorenzo analiza el momento de Marc: "La remontada histórica de Marc es increíble. De una desventaja de más de cien puntos, ha reducido la diferencia a solo 18. Lo que me llama la atención es cuánto ha crecido en inteligencia y madurez. Se cae mucho menos...".

"En el circuito de Assen, que probablemente era el peor circuito para él, para la moto y para su condición física, aguantó como un león. En ciertos momentos de la carrera, metió suficiente presión a Marco Bezzecchi como para forzarle a cometer un error", dice el expiloto de la categoría reina.

Ve a un Marc 'nuevo': "Ya no es tan explosivo y dominante como lo era hace diez o doce años, pero hoy es el piloto más completo e inteligente de la parrilla".

Y la realidad es que el de Ducati está gestionando. Sabe cuánto y dónde tiene que arriesgar. Y si no se ve capaz de luchar por la victoria, piensa en el campeonato. Y este es el Márquez más peligroso en el mundial de MotoGP.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido