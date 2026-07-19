"Claramente Márquez es el favorito": en Aprilia señalan a Marc como el rival a batir por el Mundial

Massimo Rivola ha reconocido el temor que habría sembrado el piloto de Ducati las últimas semanas protagonizando una remontada al alcance de muy pocos que le ha acercado en la clasificación a los corredores de Noale.

Marc Márquez está consolidando una espectacular remontada en el Mundial de MotoGP tras una exhibición en Sachsenring que ha cambiado por completo el escenario del campeonato. El vigente campeón del mundo logró en el circuito alemán su tercera en un domingo esta temporada, para situarse a tan solo 18 puntos de diferencia del líder, Jorge Martín. Sobre ello han hablado los CEO de Aprilia y Ducati.

"Tenemos pilotos muy fuertes, tanto nosotros como nuestro equipo satélite, y sabemos que la moto es muy competitiva, así que siempre pensé que sería un campeonato que se decidiría en la última carrera", aseguraba Massimo Rivola para 'Sky Sports'. El directivo italiano explicó que en Noale "no se fijan en la clasificación" ya que está cambia rápidamente, pero no dudó en señalar al catalán como el rival a batir: "Lucharemos hasta el final. Sabemos que hay un tal Marc Márquez que claramente tiene todas las ventajas de ser el favorito, pero nunca nos rendimos".

Este 2026 comenzó con un dominio total de Aprilia, con un Marco Bezzecchi incombustible que lideró el Mundial los primeros meses. Sin embargo, el desempeño de Marc ha dado la vuelta a la situación por completo, así lo explicaba Claudio Domenicali: "Sin duda, lo que parecía imposible hace un mes, es decir, pensar en el campeonato, sin duda es una posibilidad hoy".

"Sin embargo, creo que aún quedan muchas cosas por ver. Mucho dependerá del parón veraniego y veremos si Marc y su brazo derecho se recuperará lo suficiente durante este parón o no", concluyó Domenicali, consciente del número de citas restantes del campeonato y de los problemas físicos que lleva lastrando el de Cervera durante meses y que no le permiten pilotar al 100%.

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