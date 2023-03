MotoGP está en constante evolución. Dorna, máximo organizador del mundial, ya no se conforma con los fines de semana tradicionales, sino que trata de acercarse al aficionado aportando novedades como las carreras al sprint, o un podio (el del sábado) cerca de los fans. Pero no es suficiente.

Así lo hacen saber los propios pilotos. Todos han sido muy críticos y han coincidido de pleno cuando hablan de un cambio y la necesidad de ello en MotoGP.

Todo empezó con la pregunta de '¿cómo ven la imagen de MotoGP?' en comparación con todo lo que hay y aporta la F1. Pecco Bagnaia fue el primero en hablar y en decir que "debe verse que es un Mundial del más alto nivel. Nos movemos en la buena dirección", afirmó el italiano.

