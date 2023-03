El máximo organizador del mundial, Dorna Sports, junto a la FIM (Ferderación Internaconal de Motocilicsmo), la IRTA (Asociación de Equipos Independientes de MotoGP) y la MSMA (Asociación de Fabricantes de Motos Deportivas) anunciaron la incorporación de las carreras al sprint que se disputarán los sábados de clasificación a las 15:00h (hora peninsular).

Hay muchas dudas acerca del funcionamiento y procedimiento de este nuevo formato en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Desde la distancia a cumplir, hasta el sistema de puntuación o clasificación para la carrera del domingo.

Las carreras al sprint tendrán una distancia aproximadas del 50% de vueltas completadas en la carrera completa. El procedimiento de parrilla será de 15 minutos y las normas son las mismas que las de un Gran Premio.

Se darán puntos a los 12 primeros clasificados. El primero en cruzar la línea de meta recibirá un total de 9 puntos, y el último, 1 punto.

El sistema de carreras al sprint permite que, durante un fin de semana de carreras, sean más los pilotos que tengan oportunidades de puntuar.

