Ha sido un invierno con mucho trabajo por delante para Marc Márquez. Después de las lesiones, el de Cervera llega con las pilas cargadas, aunque muestra una visión más comedida de lo que le espera en 2023.

No es optimista en cuanto a la lucha por el título. No por él, Márquez está recuperado. Es más por la moto, y ya van tres temporadas (por lo menos). El '93' admite que durante los test han probado cosas muy distintas y han estado trabajando "a nivel conceptual y a nivel técnico", pero no es suficiente "aún así estamos lejos", decía.

A Marc siempre le ha caracterizado su honestida y sinceridad, y esta vez no iba a ser menos. De cara al Gran Premio de Portugal, Márquez no piensa en "términos de podio o de victoria", pero puede cambiar durante la temporada. "Honda y el equipo está trabajando muchísimo", afirma.

Habla de los test y de cómo evolucionó la moto durante esos días de prueba: "Nos íbamos acercando bastante, y a nivel de ritmo de carrera, podíamos acercarnos a los pilotos delanteros. A una vuelta aún estamos muy lejos, sobre todo con respecto a los pilotos Ducati".

The Marquez name, now no longer solely Honda associated! ⚔️@marcmarquez93 taking a good look at @alexmarquez73's Ducati 💨#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/iyrsgwim3m