Al Campeonato del Mundo de Motociclismo le hace falta emoción más allá de lo que se pueda ver en la pista. Las dos ruedas quieren convertirse en referencia, y para ello necesitan una voz propia reconocible allá donde vayan. La solución es fácil: un tema musical exclusivo.

El encargado de crear esta música ha sido Marco Beltrami, un compositor de Holywood con más de tres décadas de profesión a sus espaldas y obras del cine reconocibles como Guerra Mundial Z, Yo Robot o Terminator 3, entre otras.

Beltrami es un gran aficionado del motociclismo, y quería crear algo acorde a las hazañas deportivas de sus héroes. La inspiración es Beethoven: "Su novena sinfonía en el segundo movimiento tiene un motivo rítmico realmente simple y pensé que ese podía ser el punto de partida para mi tema", explicaba.

We don't want to create much hype but... It seems the riders loved the brand-new #MotoGP theme music when they listened to it for the very first time! 🤭 🎶

On Thursday at 11:00 CET it will be your turn! 🙌 🔜 pic.twitter.com/XMMyOIiWF5