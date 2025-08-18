La reivindicación de Alex Márquez: "Ponen la responsabilidad en mí, pero nadie puede con Marc..."

El piloto de Gresini vuelve a dejar claro que un fin de semana más nadie pudo derrotar a Marc Márquez... ni saliendo desde más atrás.

Ni Alex Márquez ni Pecco Bagnaia ni Marco Bezzecchi ni Pedro Acosta. Nadie puede con Marc Márquez. Encadena seis dobletes consecutivos: victoria en la sprint y victoria en la carrera después del Gran Premio de Austria. Y su hermano, en Gresini, ha vuelto a reivindicarse y a decir que él no es el único que no puede ganarle.

"Es normal que nos lleve lo que nos lleva en el campeonato. Cuando un tío te gana su última sprint, carrera, todo seguido, ¿qué quieres hacerle? No hay mucho más. A veces, la gente pone la responsabilidad en mí. Me dicen que tengo que batirlo, pero no soy el único. Hay 20 pilotos que lo están intentando batir y no estamos pudiendo", ha dicho Alex.

Reconoce que a este nivel es casi imposible derrotar a Marc: "Habrá que intentar mejorar en algunos aspectos. Pero está a un nivel altísimo y es normal eso. No hay que olvidarlo".

La 'long lap' le condenó

Alex tenía una sanción de 'long lap' por su acción con Joan Mir. Y le condenó. Ya no pudo remontar y se quedó décimo. Muy lejos de los mejores. Tampoco era su circuito favorito. "No es un circuito muy mío, por decirlo de alguna manera...", ha dicho el piloto de Gresini.

"Las 'long laps' aquí son muy largas. He perdido más de tres segundos...", lamentaba el español.

"Hemos estado en primera fila. Ayer luchamos por la victoria en la sprint... eso es lo más positivo de todo más que sumar o restar. A veces estás en el podio pero no estás contento con las sensaciones. Este fin de semana, sí", ha apuntado el compañero de Fermín Aldeguer, que acabó en el podio por detrás de Marc.

Su objetivo era finalizar la carrera. No cometer errores. "He mantenido la calma, me había repetir el equipo cien veces que hoy tocaba acabar la carrera y la he acabado. Hasta hemos sumado algo de puntos positivos para el campeonato", dice Alex. Un total de 15 puntos sumó este fin de semana entre la sprint y la carrera.