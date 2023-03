Tras un primer día de test en el que los focos estuvieron puestos en Ducati por su aplastante dominio y en el equipo Honda, y más concretamente en Marc Márquez por su desastroso rendimiento, Yamaha ha decidido dar la nota presentándose en el último día de la pretemporada con un alerón que bien podía llevar el Aston Martin de Fernando Alonso.

Este carenado aún no es definitivo, ya que el nuevo alerón está al límite del reglamento. Durante el invierno, Yamaha se ha centrado en ganar velocidad punta para paliar la desventaja que tenía la temporada pasada en las rectas respecto a Ducati y Aprilia, pero lo ha hecho sacrificando la estabilidad en curva. Ahora, se han sacado de la chistera este alerón para intentar mejorar el comportamiento de la YZR-M1 en las zonas más reviradas.

Fabio Quartararo ha sido preguntado durante la jornada de hoy por este nuevo elemento que estrena su moto en Portimao. "Es muy grande, pero como está detrás no lo veo. No está claro que lo usemos, no lo creo, hemos de chequear si es un beneficio o no, no fue peor, pero tampoco he notado ninguna mejoría", ha declarado el piloto francés a 'Dorna'.

El 'Diablo' asegura que este tipo de inventos son fruto de la desesperación, ya que Yamaha no está a la altura de Pecco Bagnaia y Ducati. "No estaremos listos para la primera carrera, eso seguro. No me encuentro a gusto encima de la moto", ha asegurado el campeón del mundo de 2021.