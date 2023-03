La rueda de prensa del Gran Premio de Portugal dejó muchos titulares, entre ellos, la clásica "porra" de ganadores para MotoGP, Moto2, Moto3 y también MotoE. Los pilotos de MotoGP han apostado según lo que creen o lo que quieren que pase de aquí a final de año.

De todos los pilotos que estuvieron presentes en la rueda de prensa del Gran Premio de Portugal, la mayoría coincidieron en que Pecco Bagnaia iba a ser el ganador de MotoGP por segundo año consecutivo.

Muy seguido del italiano estaba Marc Márquez. Al de Honda lo marcan en la lista como candidato a llevarse el noveno título mejor. Fabio Quartararo, Joan Mir y Aleix Espargaró se llevan un punto en esta apuesta.

Para la categoría de Moto2 hay menos dudas. Seis votos se fueron para Pedro Acosta. El de Murcia acapara todas las miradas de la categoría intermedia por delante de Celestino Vietti y de Tony Arbolino.

¿Y qué pasa en Moto3? Pues que el Mundial está muy abierto incluso sin haber disputado la primera carrera del año. Sin embargo, hay un nombre que se repite por encima de todos: el de Diogo Moreira con cinco votos. Ayumu Sasaki le sigue en la lista con dos votos.

El mundial de motos eléctricas también tuvo lugar en la rueda de prensa, y los votos se repartieron entre Tito Rabat y Eric Granado.

Esta vez han sido los pilotos de MotoGP los que han hecho sus apuestas para unas coronas que siempre son muy disputadas y sobre todo, muy ansiadas.

