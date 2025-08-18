Ahora

Llevaban puesto el chaleco salvavidas

Rescatan a 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar, Madrid

Los detalles El suceso ocurrió cuando un grupo de 27 personas practicaban kayak en el embalse y una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones cayendo al agua sus ocupantes, que resultaron todos ilesos.

Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid han rescatado a 19 personas que cayeron al agua en el embalse del Atazar cuando practicaban kayak y una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a través de X de que sobre las 19:05 horas del domingo 17 de agosto, el centro coordinador recibió un aviso solicitando el rescate.

El suceso ocurrió cuando un grupo de 27 personas practicaban kayak en el embalse y una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones cayendo al agua sus ocupantes, que resultaron todos ilesos. "Todos están con pronóstico leve, están bien", asegura Guillermo Gosa, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Además, ha explicado que, aunque en un primer momento se les había informado de que era entre 13 y 15 los desparecidos, finalmente han evacuado a 19. El GERA y asistencias del SUMMA112 montaron un dispositivo de rescate acuático en el embalse del Atazar, localizando y rescatando a 19 personas.

Los rescates, refiere Emergencias 112, se han realizado en helicóptero y en barcas y una vez evacuados todos los rescatados, se han trasladado a la Casa de la Cultura de El Berrueco.

Los rescatados llevaban puesto el chaleco salvavidas y todos se encuentran bien, señalan desde Emergencias, que añaden que el dispositivo de rescate ha estado integrado por 11 medios de Bomberos de la Comunidad de Madrid, cinco medios de SUMMA112, Agentes Forestales y Guardia Civil.

