Rescatan a 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar, Madrid

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid rescató a 19 personas que cayeron al agua en el embalse del Atazar mientras practicaban kayak. Una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones, pero todos los ocupantes resultaron ilesos. El aviso llegó a Emergencias 112 a las 19:05 horas del domingo 17 de agosto, lo que activó un dispositivo de rescate acuático. Los rescatados, que llevaban chalecos salvavidas, fueron evacuados en helicóptero y barcas, y trasladados a la Casa de la Cultura de El Berrueco. Participaron 11 medios de Bomberos, cinco de SUMMA112, Agentes Forestales y Guardia Civil.

Además, ha explicado que, aunque en un primer momento se les había informado de que era entre 13 y 15 los desparecidos, finalmente han evacuado a 19. El GERA y asistencias del SUMMA112 montaron un dispositivo de rescate acuático en el embalse del Atazar, localizando y rescatando a 19 personas.

Los rescates, refiere Emergencias 112, se han realizado en helicóptero y en barcas y una vez evacuados todos los rescatados, se han trasladado a la Casa de la Cultura de El Berrueco.

Los rescatados llevaban puesto el chaleco salvavidas y todos se encuentran bien, señalan desde Emergencias, que añaden que el dispositivo de rescate ha estado integrado por 11 medios de Bomberos de la Comunidad de Madrid, cinco medios de SUMMA112, Agentes Forestales y Guardia Civil.