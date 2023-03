Hace tiempo que el Mundial de MotoGP está buscando reinventarse, y empieza por poner un tono de llamada a los fines de semana con una canción que está destinada a ser el gancho perfecto para los domingos de carreras.

Arranca una nueva era en el mundo de las motos y lo hace con un hilo musical acompañado de las caras de todos los protagonistas que forman la parrilla oficial de la categoría reina. Se trata de un vídeo de 1:05 donde los segundos van pasando a un ritmo cada vez más alto y con más emoción.

Ladies and gentlemen, the 2023 #MotoGP opening titles! 📽️

We are ready, let's go racing! 🚦 pic.twitter.com/DGHzAfG9OP