Pedro Acosta responde: ¿Se ve capaz de derrocar a Marc Márquez?

El futuro compañero del ilerdense se ha desecho en elogios hacia el vigente campeón y ha preferido mostrar un perfil bajo.

"Pensar en el título es algo que..."

No cabe duda que la llegada de Pedro Acosta a Ducati de cara a la próxima temporada y cómo se llevará con Marc Márquez es el gran aliciente de MotoGP en 2027.

En una entrevista concedida a 'Pont Grup', el cuarto clasificado del campeonato se ha rendido ante el ilerdense.

"Es uno de los mejores pilotos de la historia y se nota mucho. Sabe gestionar todas las situaciones en pista y también fuera", ha señalado.

"Aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo. Algo he aprendido, pero creo que compartiendo box con él podré aprender mucho más", ha añadido.

Hay quien cree que ya podrá luchar por el título el próximo año, aunque Acosta prefiere mantener un perfil bajo al respecto.

"Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante", ha explicado.

"Aún es pronto para hablar de eso… hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa", ha zanjado Pedro.