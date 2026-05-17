Mir se queda sin podio y 'estalla' contra Honda: "No me merezco esto"

El piloto español se queda sin podio en Montmeló pero desvela que su futuro no estará ligado a la marca japonesa.

Joan Mir no ha tenido un buen inicio de temporada. Antes del GP de Catalunya, el piloto español solo había conseguido ocho puntos en la primera parte el año y los rumores sobre una posible salida del equipo Honda no habían tardado en llegar.

De hecho, en los últimos meses, las especulaciones sobre los fichajes de 2027 han estado a la orden del día. Todo parece indicar que será Fabio Quartararo quien llegue a la estructura de Honda, algo que ha puesto a Mir en el punto de mira.

Sin embargo, el piloto mallorquín ya ha confirmado que no seguirá con la marca japonesa el próximo año. "Después de Jerez decidí no continuar en Honda. No voy a seguir ahí. En Jerez no tenia ninguna noticia por parte del managment de Honda sobre dónde iría, y lo que está claro es que no me merezco eso. Y es por esa razón es que decidí que no quería continuar aquí", comentó Mir, según recoge 'Motorsport.com'.

Los rumores apuntan a que el piloto de 28 años podría poner rumbo a Gresini en 2027, aunque Joan prefiere no comentar nada: "De este tema, como entenderéis no puedo decir nada".

Sin podio por la presión de los neumáticos

Tras una caótica carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Mir conseguía un podio muy importante tanto para él, como para Honda.

Sin embargo, tras el gran premio, dirección de carrera avisaba de que Mir, Toprak Razgatlioglu, Raúl Fernández, Alex Rins, Jack Miller y Pecco Bagnaia estaban siendo investigados por no respetar la norma de las presiones mínimas de los neumáticos.

Tras la resolución, todos menos Bagnaia (3º tras las sanciones) han sido castigados con 16 segundos de penalización por no cumplir con la normativa, por lo que el piloto de Honda ha perdido el podio terminando en la decimotercera plaza.