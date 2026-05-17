Sinner no se cansa de hacer historia: gana en Roma 50 años después y sigue aumentando registros de 'alien'

El 'Foro Itálico' no veía a uno de los suyos levantar el máximo torneo de Italia desde hacía cinco décadas. Sinner, más número uno, levanta su primer Masters 1.000 de Roma y continua con una racha que ya es historia del tenis.

Jannik Sinner no tiene rival. Sus 34 victorias consecutivas en Masters 1.000 dan vida a una racha que parece interminable. Todo en la que, se supone, es la superficie que menos favorece su juego. El italiano superó sin aparentes complicaciones a Casper Ruud.

6-4 y 6-4 fue el resultado de una final que se le podía complicar a Jannik en lo físico. No hay que olvidar los duros momentos de semifinales en los que Sinner sufrió calambres y vómitos en pleno partido contra Daniil Medvedev.

El número uno del mundo pasó el mal trago y, con una suspensión de por medio, superó al ruso en un duelo que se resolvió en el tercer set (6-2, 5-7 y 6-4). En la final ante Ruud, Sinner impuso su ley sin permitir que el noruego pudiera meterse en el encuentro.

Más allá de una nueva victoria, lo verdaderamente llamativo son los datos que muestra Jannik. El de San Cándido suma ya 6 títulos de Masters 1.000 conseguidos de manera consecutiva. Ha ganado todos los torneos de esta categoría este año y completa así un hito que solo ha conseguido Rafa Nadal, ganar los tres Masters de tierra batida. (Montecarlo, Madrid y Roma).

Son ya 34 victorias cosechadas de manera consecutiva en M1.000 y 29 en todos los torneos. Un nuevo hito que Sinner sigue aumentando dejando cifras que van a ser muy difíciles de superar y que, sin ninguna duda, son ya historia del deporte de raqueta.